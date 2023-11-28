Транспортное кольцо планируют построить на Театральном спуске в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону объявили публичные слушания по вопросу обсуждения проекта второго этапа строительства нового транспортного кольца на Театральном спуске. Сообщение об этом опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Согласно документации, проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью 559 м с расчетной скоростью движения в 50 км/ч на участке в границах пр. Театрального, пер. Краснофлотского, ул. Закруткина, ул. Орловской.

Также проект предусматривает строительство шести трамвайных путей протяженностью 1058 м и двух подъездов к транспортному узлу, который планируют создать на этом участке.

Анастасия Назарова