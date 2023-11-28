Объем выданных автокредитов на Кубани увеличился на 86,3%

В Краснодарском крае с января по октябрь включительно выдали автокредиты на 47,5 млрд руб. Это на 86,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных кредитов на покупку машины Кубань занимает четвертое место в стране. Регион опережают только Москва (93,3 млрд руб., +58,4%), Московская область (72,3 млрд руб., +71,2%) и Санкт-Петербург (61,5 млрд руб., +68,2%).

Меньше всего по сумме автокредитов выдали в Тверской области — на 9,3 млрд руб. (+89%). В конце списка также находится Белгородская область, где за 10 месяцев выдали кредитов на покупку машины на 9,7 млрд руб. При этом в регионе фиксируется наибольшая динамика (+115,5%).

В России в январе—октябре 2023 года выдали автокредиты на 1,03 трлн руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года, а также увеличением объемов автокредитования в связи с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования.

Татьяна Ручкина

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