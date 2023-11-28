«Пермэнергосбыт» запустил в Перми производство «умных» счетчиков

ООО «Умный учет», совместное предприятие «Пермэнергосбыта» (51% уставного капитала), и ставропольское ООО «Миртек» (49%), начало производство умных счетчиков в Перми, сообщил в интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор пермской компании Игорь Шершаков.

«Буквально месяц назад получили все документы и запустили производство. Площадка расположена в промзоне на ул. Куйбышева в Перми. План по этому году — 4,5 тыс. приборов, на 2024 год — примерно 30 тыс. В первую очередь будем обеспечивать собственные потребности в приборах учета для исполнения федерального закона по установке “умных” счетчиков в многоквартирных домах. Есть планы по продажам другим покупателям — например, застройщикам»,— рассказал топ-менеджер.

Группа компаний «Миртек» — российский разработчик и производитель «умных» счетчиков и программного обеспечения. В настоящий момент холдинг объединяет пять заводов, два из которых расположены в России (Таганрог и Владивосток), остальные — за рубежом: Гомель (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Ереван (Армения). Центральный офис «Миртека» находится в Ставрополе.

ПАО «Пермэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пермского края.

Ранее в ПЭСК заявляли, что новая компания — совместное предприятие с группой компаний «Миртек», одним из лидеров по производству интеллектуальных систем контроля и учета для отрасли ЖКХ. Это будет завод по производству всей номенклатуры продуктов «Миртек» — от интеллектуальных приборов учета электроэнергии до модулей сбора и передачи данных, счетчиков других ресурсов ЖКХ, «умных» датчиков потерь ресурсов и так далее.