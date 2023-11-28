В Магнитогорске Госавтоинспекция провела массовые проверки водителей маршруток

Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Магнитогорску провели рейд по соблюдению правил дорожного движения водителями автобусов. Как сообщают в региональном полицейском главке, ключевое внимание уделялось соответствию конструкции транспортных средств требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, соблюдению условий труда и отдыха водителей, проведению предрейсовых медосмотров и проверке технического состояния машин перед выездом на линию.

Кроме полицейских, в рейдах приняли участие сотрудники добровольной народной дружины ООО «автотранспортное управление». В рамках проверок выявлено более десятка нарушений ПДД, допущенных водителями маршруток. В основном это нарушение правил перевозки пассажиров и правил маневрирования.

Всего в этом году сотрудники Госавтоинспекции в Магнитогорске выявили и пресекли более 10 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автобусов разных категорий.