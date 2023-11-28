Скончался бывший глава Губахи Геннадий Мишустин

На 85-м году жизни умер бывший глава Губахи, почетный гражданин города Геннадий Мишустин. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Губахинского округа Николай Лазейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Информ Губаха» Фото: ВК «Информ Губаха»

«Геннадий Иванович в 1978 году стал председателем горисполкома,— написал господин Лазейкин.— В ходе реформирования местных органов власти он стал главой администрации города Губахи. На этом посту Геннадий Иванович проявил себя грамотным руководителем местного самоуправления, хорошо владеющим вопросами финансовой и бюджетной политики, оперативно принимающим верные управленческие решения. Он заслуженно пользовался высоким авторитетом среди руководителей предприятий, организаций, учреждений и населения города».

С декабря 2004 года Геннадий Мишустин находился на заслуженном отдыхе. На муниципальных выборах 1 марта 2009 года был избран депутатом земского собрания Губахинского муниципального района. 27 марта 2009 года единогласно избран председателем земского собрания. 27 декабря 2010 года сложил полномочия председателя и был избран заместителем председателя земского собрания.

Геннадий Мишустин был награжден орденами «Знак Почета», Дружбы, медалью «Ветеран труда», знаком «Шахтерская слава» трех степеней, удостоен звания «Почетный работник угольной промышленности», награжден знаком «Почетный работник углепрома», Почетной грамотой Пермской области, медалью «Всероссийская перепись населения», орденом Сергея Радонежского. Являлся почетным гражданином Губахинского муниципального района.

Прощание с Геннадием Мишустиным состоится 1 декабря в Перми, на ул. Старцева, 61, в большом ритуальном зале.