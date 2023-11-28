Обвиняемого в создании казанского ОПГ «Кинопленка» отправили в СИЗО

В Казани по решению суда был отправлен в СИЗО 61-летний местный житель Эльфат Сунгатуллин, которого обвиняют в создании ОПГ «Кинопленка». Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что обвиняемый в 1997 году вместе с другими лицами создал ОПГ «Кинопленка» в Казани, и члены группировки совершили в городе, а также в Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство с применением огнестрельного оружия. При этом в СКР считают, что сам глава ОПГ причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек.

В 2011 году 15 членов ОПГ приговорили к различным срокам лишения свободы. Однако обвиняемый смог скрыться от следствия, после чего его объявили в розыск. 26 ноября этого года он был задержан в Ростове-на-Дону, после чего его доставили в Казань.

"Ъ-Казань"