По программе соцгазификации в Краснодаре подвели газ к 3,1 тысячи домов

На территории Краснодара продолжается реализация программы социальной газификации. «Голубое топливо» по ней, начиная с 2021 года, подвели уже к 3,1 тыс. домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году в городе построили больше 2,3 тыс. газораспределительных сетей и заключили свыше 3,6 тыс. договоров на подключение, сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. Мэр отметил, что газ должен быть в каждом доме и соцобъекте.

АО «Краснодаргоргаз» в рамках догазификации построило газораспределительные сети более чем на 2,2 тыс. объектов. В свою очередь АО «Газпром газораспределение Краснодар» построило сети на 127 из 139 запланированных объектах.

Вячеслав Рыжков

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