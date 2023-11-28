Глава Удмуртии: с таким объемом осадков при любом числе техники будут сложности

В Удмуртии из-за значительного объема осадков при любом количестве рабочей силы и техники неизбежно будут возникать пробки и сложности, заявил глава региона Александр Бречалов на совещании по анализу работы дорожных служб в период аномальных снегопадов. Всего за три дня в ряде районов выпала месячная норма осадков, а прирост снежного покрова составил от 22 до 36 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Бречалова, в сложившихся обстоятельствах основная задача служб минимизировать ущерб. «Под ущербом я имею ввиду тот дискомфорт и риски, с которыми сталкиваются жители. Речь не только об опозданиях на работу. Хотя мы все понимаем специфику Удмуртии и важность ритмичной работы наших оборонных предприятий. В первую очередь я говорю о безопасности жизни — если, не дай бог, застрянет в дороге скорая с пациентом или автобус с детьми на трассе. Вот такие ситуации недопустимы»,— рассказал глава региона.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин рассказал, что в прошедшие дни интенсивного снегопада наиболее сложно ситуация складывалась на трассах «Ижевск —Воткинск» и «Воткинск — Кельчино». Глава региона поручил подготовить предложения по улучшению ситуации на этих региональных объектах. В частности, поручено рассмотреть возможность организации площадок для большегрузов вдоль трассы, где они могли бы переждать непогоду во время ограничения движения.

Работу коммунальных, дорожных и экстренных служб, а также региональных и местных властей в период сильных снегопадов начнут контролировать в режиме круглосуточного штаба. В процессе его работы отдельное внимание будут уделять сведениям о перевозках организованных групп. Если непогода затрагивает несколько регионов, то руководителю штаба, Игорю Асабину, поручено держать постоянный контакт с ответственными лицами от соседних регионов.