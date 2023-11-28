Руководство волгоградского завода обвиняют в сокрытии 65,5 миллионов налогов

Прокуратура Волгоградской области передала в суд дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о неуплате 65,5 млн руб. Фигурантами дела стали директор и фактический руководитель некоего промышленного предприятия. По версии следствия, обвиняемые с января по сентябрь 2022 года отправляли контрагентам чеки для оплаты за поставленное оборудование для буровых установок с реквизитами счетов аффилированных им организаций.

Предприниматели вину не признают. Дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Уточняется, что с фигурантов уже взыскали порядка 57 млн руб. в качестве компенсации ущерба.

Дарья Васенина

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