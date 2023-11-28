На Кубани за пять лет благоустроили 1,3 тысячи территорий

С 2018 года в Краснодарском крае благоустроили 1,3 тыс. территорий. В текущем году в крае обновляют 142 зеленые зоны. На эти цели выделили 4 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В этом году в крае уже завершили благоустройство 106 парков и скверов. По другим зеленым зонам готовность составляет около 95%, работы завершат в ближайшее время. На 36 оставшихся территориях заканчивают установку малых архитектурных форм, дополнительное озеленение, ведут приемку объектов.

В следующем году в крае планируют обновить 65 общественных пространств. Все контракты на проведение работ хотят заключить до 15 января, чтобы уложиться в сроки. К работам будут привлекать проверенных подрядчиков. При благоустройстве планируют использовать материалы кубанских производителей и саженцы местных питомников.

Вячеслав Рыжков

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