Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с побегом детей из детсада в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соцсетях сообщалось, что в Набережных Челнах в детсаду №80 после прогулки потерялись двое детей. При этом матери одного из пропавших сообщили о происшествии лишь через полтора часа. Когда женщина приехала в учреждение, детей уже нашли. Однако за время исчезновения они успели погулять по городу и три раза перейти проезжую часть.

Господин Бастрыкин поручил главе управления СКР по Татарстану доложить о произошедшем.

"Ъ-Казань"