Кубань поддержали на 416 млн рублей из федерального бюджета

Краснодарский край получил 416 млн руб. федеральных дотаций на возмещение части затрат по предоставлению инвестиционного вычета. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Налоговый инвествычет позволяет предпринимателям уменьшить размер налога на прибыль, а региону привлечь новых инвесторов.

«Сегодня на Кубани реализуют более 500 крупных проектов на 2,8 трлн руб. В этом году реализовали 88 проектов на сумму 138,4 миллиарда рублей. Это 2,9 тыс. новых рабочих мест»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Федеральные дотации на возмещение части затрат по предоставлению вычета поступают в край третий год подряд. Программа позволила вернуть в региональный бюджет 850 млн руб.

Анастасия Донскова

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