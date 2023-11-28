Врачи в Удмуртии помогли перенесшей рак матки жительнице стать матерью

Врачи в Удмуртии помогли 35-летней жительнице, перенесшей операцию по удалению шейки матки из-за новообразования, родить ребенка. В частности, в 2018 году у пациентки обнаружили рак шейки матки в начальной стадии, после чего провели операцию трахелэктомии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По словам заведующего отделением онкогинекологии Республиканского онкодиспансера Сергея Волкова, рак шейки матки у женщин второй по распространенности вид злокачественной опухоли, первый — рак груди. Однако именно рак шейки матки является основной причиной гибели молодых онкопациенток. «В мировой практике при таком заболевании в основном прибегают к ампутации матки. Однако для женщин, которые хотят сохранить возможность рождения детей, был разработан альтернативный метод лечения, который предусматривает только удаление шейки матки — трахелэктомию. Это органосохранная операция для женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте»,— рассказал господин Волков.

В этом году врачи помогли женщине спланировать беременность. Все девять месяцев она находилась под вниманием акушеров-гинекологов, а на сроке 37 недель ей сделали кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 2,8 кг.

В настоящее время ребенка и родительницу уже выписали домой. Самочувствие пациентов оценивается как хорошее.

Как отметил господин Волков, для Удмуртии это уникальный случай. Женщина стала первой пациенткой из 80 случаев после такой операции. «Здесь сошлось и желание женщины стать мамой, несмотря на все сложности, и современные возможности медицины»,— рассказал Сергей Волков.