В этом году Татарстану выделят из бюджета РФ свыше 67 млрд рублей

В 2023 году Татарстану выделят из бюджета РФ межбюджетные трансферы более чем на 67 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы Минфина региона Гела Герасимова.

«За десять месяцев расходы за счет федеральных средств составили 61,4 млрд рублей, или 91% от годового плана»,— отметила госпожа Герасимова.

Из полученных денег почти 15 млрд руб. потратили на дорожные работы, еще 14,6 млрд — на возмещение затрат по реконструкции объектов индустриальных парков, 4,5 млрд руб. — на господдержку села, 2,4 млрд руб. — на модернизацию в школьном образовании, еще почти 2 млрд руб. — на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан.

"Ъ-Казань"