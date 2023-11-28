BBC: ОАЭ используют саммит COP28 для обсуждения нефтегазовых сделок

Объединенные Арабские Эмираты планируют воспользоваться климатическим саммитом COP28, чтобы обсудить с представителями делегаций других стран возможное заключение сделок в нефтегазовой отрасли. Об этом, ссылаясь на документы о подготовке саммита, сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Отвечая на запрос журналистов, в ООН заверили, что ОАЭ не намерены использовать саммит в собственных целях или действовать предвзято. Представители ОАЭ, ответственные за проведение саммита, заявили BBC, что делегация страны действительно намерена провести деловые переговоры с участниками саммита. Однако раскрывать темы переговоров принимающая сторона не стала, объяснив это тем, что «приватные встречи остаются приватными».

Согласно документам, делегация ОАЭ намерена провести приватные встречи с представителями 27 стран в преддверии саммита, который стартует 30 ноября. Среди тем — возможное сотрудничество государственной компании ADNOC с Китаем в сфере добычи и поставок СПГ в Мозамбике, Канаде и Австралии. О готовности эмиратской нефтегазовой компании ADNOC сотрудничать с иностранными правительствами делегация ОАЭ намерена сообщить еще 13 странам, в том числе Германии и Египту. Кроме того, ОАЭ намерены поискать деловых партнеров и для Masdar — государственной компании, работающей с возобновляемыми источниками энергии.

Президентом COP28 в нынешнем году будет Султан бен Ахмед аль-Джабер, который одновременно является гендиректором ADNOC и Masdar. На пресс-конференции в прошлом месяце генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди заявил, что команда ОАЭ на климатическом саммите «полностью независима» как от ADNOC, так и от Masdar. Отвечая на вопрос BBC, представители ОАЭ заявили, что совмещение Султаном аль-Джабером постов в компаниях с должностью президента COP28 — общеизвестный факт.

«Доктор Султан аль-Джабер сосредоточен исключительно на делах COP, достижении амбициозных целей и выходе на качественно новый уровень в сфере охраны климата в рамках COP28»,— говорится в заявлении. Представители делегации ОАЭ добавили, что предположения о том, что его работа «не была направлена на принятие значимых шагов в области сохранения климата», можно охарактеризовать, как «немыслимые».

Кирилл Сарханянц