Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

BBC: ОАЭ используют саммит COP28 для обсуждения нефтегазовых сделок

Объединенные Арабские Эмираты планируют воспользоваться климатическим саммитом COP28, чтобы обсудить с представителями делегаций других стран возможное заключение сделок в нефтегазовой отрасли. Об этом, ссылаясь на документы о подготовке саммита, сообщает BBC.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Отвечая на запрос журналистов, в ООН заверили, что ОАЭ не намерены использовать саммит в собственных целях или действовать предвзято. Представители ОАЭ, ответственные за проведение саммита, заявили BBC, что делегация страны действительно намерена провести деловые переговоры с участниками саммита. Однако раскрывать темы переговоров принимающая сторона не стала, объяснив это тем, что «приватные встречи остаются приватными».

Согласно документам, делегация ОАЭ намерена провести приватные встречи с представителями 27 стран в преддверии саммита, который стартует 30 ноября. Среди тем — возможное сотрудничество государственной компании ADNOC с Китаем в сфере добычи и поставок СПГ в Мозамбике, Канаде и Австралии. О готовности эмиратской нефтегазовой компании ADNOC сотрудничать с иностранными правительствами делегация ОАЭ намерена сообщить еще 13 странам, в том числе Германии и Египту. Кроме того, ОАЭ намерены поискать деловых партнеров и для Masdar — государственной компании, работающей с возобновляемыми источниками энергии.

Президентом COP28 в нынешнем году будет Султан бен Ахмед аль-Джабер, который одновременно является гендиректором ADNOC и Masdar. На пресс-конференции в прошлом месяце генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди заявил, что команда ОАЭ на климатическом саммите «полностью независима» как от ADNOC, так и от Masdar. Отвечая на вопрос BBC, представители ОАЭ заявили, что совмещение Султаном аль-Джабером постов в компаниях с должностью президента COP28 — общеизвестный факт.

«Доктор Султан аль-Джабер сосредоточен исключительно на делах COP, достижении амбициозных целей и выходе на качественно новый уровень в сфере охраны климата в рамках COP28»,— говорится в заявлении. Представители делегации ОАЭ добавили, что предположения о том, что его работа «не была направлена на принятие значимых шагов в области сохранения климата», можно охарактеризовать, как «немыслимые».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...