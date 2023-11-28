Траты бюджета Екатеринбурга в 2024 году могут составить 78 млрд рублей

В 2024 году траты бюджета Екатеринбурга составят 78,5 млрд руб., доходы оцениваются в 76,5 млрд руб., проект бюджета был представлен на заседании гордумы Екатеринбурга. Дефицит бюджета в следующем году запланирован на уровне 2 млрд руб.

Так, было озвучен прогноз снижения по доходам на имущество на 4%, более чем на 200 млн руб. упадет доход от продажи муниципальных активов. При этом, ожидается увеличение налоговых поступлений на 1 млрд руб. к прогнозу. В проекте был учтен рост тарифов ЖКХ на 9,1%.

По расходам в следующем году средства пойдут на завершение работ по строительству развязки на пересечении пер. Базовый и Сибирского тракта. На эти цели предусмотрено 3 млрд руб., на строительство второй очереди «Дацюк-арены» – 250 млн руб., на благоустройство Литературного квартала выделят 168 млн руб., также деньги пойдут на благоустройство набережной реки Исети, всего – 743 млн руб. Около 1,6 млрд руб. потратят на строительство коммунальных объектов.

На строительство улично-дорожной сети и образовательные учреждения до 2026 года планируют потратить около 3,7 млрд руб.

По прогнозам, доходы городского бюджета в 2025 году составят – 72,4 млрд руб., расходы — 73,9 млрд руб. (дефицит — 1,3 млрд руб.). В 2026 году доходы составят – 70,5 млрд руб., расходы – 71,2 млрд руб. (дефицит– 1,13 млрд руб.).

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