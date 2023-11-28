В Новочеркасском музее открылся «Зал регалий и реликвий Донского казачества»

В музее Донского казачества города Новочеркасска 27 ноября состоялось открытие нового зала, посвященного истории регалий и реликвий казаков Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска. Мероприятие было приурочено к 124-й годовщине открытия учреждения.

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В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, первый замглавы администрации Новочеркасска Виктор Синюгин, депутат Законодательного собрания региона Борис Гуркин, заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.

«В 2023 году город отметил юбилей нашего прославленного атамана Матвея Платова. Представленная экспозиция — уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции казачества»,— цитирует пресс-служба администрации слова Виктора Синюгина.

В экспозицию нового зала вошли четыре георгиевских войсковых знамени, регалии атаманской власти, личные вещи российских правителей, две настоящие царские грамоты, и изображения войсковых кругов разных лет.

Анастасия Назарова