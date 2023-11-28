В Башкирии на железной дороге погибли 22 человека, в том числе два подростка

В Башкирии в текущем году на железнодорожных путях погибли 22 человека, в том числе два подростка, еще пятеро получили травмы, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. За аналогичный период прошлого года травмы получили 34 человека, из них 28 погибли.

По статистике, наиболее часто инциденты происходят при попытке перейти железнодорожные пути в неустановленных местах или перед приближающемся поездом.

С начала этого года железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции, транспортной прокуратуры, органов местного самоуправления провели более 200 профилактических мероприятий.

Влада Шипилова

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