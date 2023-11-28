В Севастополе после шторма на пляже нашли морскую мину

На одном из пляжей Севастополя после шторма была обнаружена реактивно-всплывающая морская мина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгвардии Крыма Фото: пресс-служба Росгвардии Крыма

Снаряд обнаружил местный житель. Прибывшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что мина является учебной и не несет опасности для окружающих.

Боеприпас передали специалистам Черноморского флота.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram