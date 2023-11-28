В Севастополе после шторма на пляже нашли морскую мину
На одном из пляжей Севастополя после шторма была обнаружена реактивно-всплывающая морская мина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Фото: пресс-служба Росгвардии Крыма
Снаряд обнаружил местный житель. Прибывшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что мина является учебной и не несет опасности для окружающих.
Боеприпас передали специалистам Черноморского флота.
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