В лесу в Свердловской области нашли тело полицейского

В Свердловской области в лесу вблизи Новой Ляли нашли тело сотрудника местной ГИБДД 47-летнего Андрея Сальникова. Об этом сообщил портал E1.ru.

«ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования»,— рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК проверка проводится Верхотурским межрайонным следственным отделом областного СКР. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело было направлено на экспертизу. «По имеющимся данным — не криминал, предварительная причина смерти — переохлаждение»,— сказано в сообщении.

Прощание с Андреем Сальниковым состоится 30 ноября в 11:30 в местном ритуальном зале.

Полина Хабарова

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