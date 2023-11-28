Комитет заксобрания поддержал передачу коммунальных полномочий Пермского округа на краевой уровень

Комитет законодательного собрания по развитию инфраструктуры поддержал проект о передаче полномочий Пермского муниципального округа в сфере водоснабжения на уровень краевого министерства. Законопроект предполагает передачу на краевой уровень полномочий по определению организации централизованного водоснабжения и водоотведения, утверждению схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также утверждения и согласовывания техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций.

Свои замечания по поводу инициативы регионального правительства высказала региональная контрольно-счетная палата. По словам представителя краевой КСП, объем расходов в связи с передачей полномочий оценен не в полном объеме.

Председатель комитета Павел Черепанов считает, что законопроект позволит уравнять тарифы на территории округа. «Два муниципалитета — Пермь и Пермский округ находятся рядом, но при этом имеют совершенно разные тарифы. Это, как минимум, не совсем справедливо»,— отметил депутат.

По итогам обсуждения комитет поддержал проект и предложил принять его на заседании 30 ноября сразу в двух чтениях. В случае принятия законопроекта полномочия будут переданы с 1 января 2024 года на неограниченный срок.

Ранее глава Пермского округа Владимир Цветов подготовил отрицательное заключение на этот законопроект, однако незадолго до заседания комитета изменил свое решение.