В Ульяновской области проверяют информацию о сносе памятника участникам войны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о сносе памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в селе Рязаново Ульяновской области. Доклад представит руководитель регионального СУ СК РФ Сергей Михайлов. Об этом сообщает информцентр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для поручения стало сообщение в соцсети о демонтаже мемориального комплекса в Ульяновской области. Монумент был установлен в 1965 году к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник не содержался должным образом и стал разрушаться. В итоге утрачен объект, представлявший историческую ценность, сообщает центральный аппарат.

Георгий Портнов