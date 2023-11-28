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В Ульяновской области проверяют информацию о сносе памятника участникам войны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о сносе памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в селе Рязаново Ульяновской области. Доклад представит руководитель регионального СУ СК РФ Сергей Михайлов. Об этом сообщает информцентр ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для поручения стало сообщение в соцсети о демонтаже мемориального комплекса в Ульяновской области. Монумент был установлен в 1965 году к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник не содержался должным образом и стал разрушаться. В итоге утрачен объект, представлявший историческую ценность, сообщает центральный аппарат.

Георгий Портнов

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