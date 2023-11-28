Заключен контракт на иллюминацию в центре Уфы за 23 млн рублей

Администрация Уфы по итогам повторного аукциона заключила контракт на устройство иллюминации на аллее по улице Пушкина на участке между улицами Ленина и Маркса с ООО «Энергострой+», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 22,8 млн руб., из них 22,1 млн руб. оплатит федеральный, 452 тыс. руб. — региональный, 205 тыс. руб. — городской бюджет. Компания была единственным участником аукциона.

Согласно документации, работы необходимо провести до 15 декабря. Подрядчик должен установить опорную стальную конструкцию и светодиодный свод «Звездное небо». Ранее в документации был указан другой срок — до 25 ноября.

Закупка была приостановлена управлением ФАС по Башкирии по жалобе «Энергострой+». Заявитель указал, что заказчик неправомерно признал заявку предпринимателя Андрея Похвищева, которого признали победителем, соответствующей аукционной документации. Жалобу признали необоснованной. Однако внеплановая проверка УФАС выявила в действиях заказчика нарушение закона «О контрактной системе», которое выразилось в установлении необоснованного требования к участникам закупки. Заказчику было выдано предписание отменить протоколы и внести изменения в документацию.

ООО «Энергострой+», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2017 года в Уфе. Компания занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Владельцем является Вадим Дигитаев. Выручка в 2022 году составила 289,77 млн руб., чистая прибыль — 1,55 млн руб. В этом году компания заключила четыре госконтракта на общую сумму 67,6 млн руб.

Майя Иванова

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