Уголовное дело из-за загрязнения воздуха возбуждено в Красноярском крае

Материалы красноярской прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела о загрязнении атмосферного воздуха. Об этом рассказали в ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что рядом с деревней Старцево (Емельяновский район) на землях сельхозназначения действовало предприятие по изготовлению древесного угля из отходов лесопиления. В производстве использовались десять стационарных печей, не оборудованных установкой очистки газов.

«Анализ проб атмосферного воздуха в местах производства показал превышения среднесуточных ПДК по бензапирену в 1,25 раза, формальдегиду — в 1,08 раза, ртути — в 1,92 раза, относящихся к чрезвычайно опасным веществам» по степени воздействия на человека», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проверяющие направили материалы в следственные органы, которые возбудли уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Кроме того, в суд направлен иск с требованием о приостановлении деятельности предприятия. По решению суда печи опломбированы.

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Илья Николаев