В Самаре мэрия отказалась менять ПЗЗ под застройку в Октябрьском районе

Администрация Самары отказала ООО «Волго-Камская транспортная компания» в изменении зонирования участка в Октябрьском районе. Компания предложила сделать это для того, чтобы застроить территорию жильем. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно документу, предлагалось поменять зонирование участка площадью более 3,9 тыс. кв. м в проезде Митирева, 14, с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). После этого предполагалось использовать земли под многоэтажную жилую высотную застройку. Однако мэрия отказалась выносить вопрос на публичные слушания, так как смена зонирования противоречит генплану города.

Георгий Портнов