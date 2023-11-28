В Самаре мэрия отказалась менять ПЗЗ под застройку в Октябрьском районе
Администрация Самары отказала ООО «Волго-Камская транспортная компания» в изменении зонирования участка в Октябрьском районе. Компания предложила сделать это для того, чтобы застроить территорию жильем. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Согласно документу, предлагалось поменять зонирование участка площадью более 3,9 тыс. кв. м в проезде Митирева, 14, с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). После этого предполагалось использовать земли под многоэтажную жилую высотную застройку. Однако мэрия отказалась выносить вопрос на публичные слушания, так как смена зонирования противоречит генплану города.