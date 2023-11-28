Путин выступит на Всемирном русском народном соборе по видеосвязи из Сочи

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора из Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Он выступит, будет краткое вступительное слово патриарха Кирилла, выступление патриарха Кирилла и еще несколько выступлений. И будет заключительное слово президента тоже»,— цитирует издание заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что следующее мероприятие, в котором примет участие глава государства, будет связано с темой здравоохранения. Далее, по графику, Владимир Путин проведет несколько закрытых совещаний.

Анастасия Донскова

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