В бюджет Татарстана поступило 384 млн рублей налоговых и неналоговых доходов

За январь–октябрь 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 384,7 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Об этом в ходе пресс-конференции сказала замглавы Минфина региона Алла Анфимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По ее словам, большая часть сумма была направлена в бюджет Татарстана. Речь идет о 327,6 млрд руб. Оставшиеся 57,1 млрд руб. поступили в местные бюджеты.

В рейтинге регионов РФ Татарстан занял шестую строчку по объемам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.

"Ъ-Казань"