Два человека погибли при аварии в Ленинградском районе

Два человека погибли в автомобильной аварии, произошедшей в Ленинградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ 2106» допустил занос на дороге, после которого машину вынесло на встречную полосу. Там произошло столкновение автомобиля с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Погибшими оказались 59-летние водитель и пассажир российского авто. Водитель и пассажир иномарки получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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