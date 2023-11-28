Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие часы привлекли внимание публики на выставке в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dubaiwatchweek.com Фото: dubaiwatchweek.com

Когда-то, когда выставка Baselworld в швейцарском Базеле была главной в мире (да и вообще существовала), все профессионалы часового и ювелирного дела съезжались на нее как на самый значимый смотр года. Но что меня лично поражало, так это количество простых посетителей, никак с hard luxury не связанных. Они не просто приезжали из других городов, чтобы попасть на выставку, но и покупали билет, который стоил раза в три дороже, чем вход в крупный швейцарский музей.

При этом увидеть эти посетители могли только то, что выставлено в витринах. Чтобы попасть на большинство из стендов, нужно было иметь отдельное приглашение от бренда. Но отчасти именно эти толпы туристов создавали ощущение, что и выставка, и индустрия живы.

Сейчас удивительным образом такой выставкой стала Dubai Watch Week. Недавно она прошла в Дубае и привлекла много простых посетителей. Я была искренне удивлена тем, сколько людей даже из круга моих знакомых, которые пусть и владеют дорогими часами, но точно не относятся ни к коллекционерам, ни к энтузиастам, посетили экспозицию, причем не один раз.

Что пользовалось популярностью у простых посетителей? Конечно, крупные и очень крупные часы, а еще те, что хорошо блестят. Корпуса и циферблаты в бриллиантах или цветных драгоценных камнях очень инстаграмны. Такие были у многих.

Audemars Piguet показал «часовую недельку» — выставил экземпляры с циферблатами, ободками и браслетами, усыпанными драгоценными камнями, свой цвет — на каждый день. А Hublot показал часы с камнями всех радужных цветов вместе.

Еще популярны у простых посетителей, судя по отчетам в социальных сетях, всякие необычные модели типа Jacob & Co с нефтяной вышкой. Часы, к слову, совсем не новые. И это еще один плюс для брендов от ажиотажа среди простых посетителей — можно «подсветить» свои модели прошлых лет и найти покупателя.