Стоимость проезда в пригородных автобусах в Удмуртии вырастет с 3 декабря

С 3 декабря в Удмуртии изменится стоимость проезда по маршрутам в пригородном и междугородном сообщении. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», стоимость билетов установлена в соответствии с предельными тарифами минстроя республики.

В частности, согласно приказу, подписанному министром строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришатом Ибрагимовым, новые тарифы установлены с 21 ноября. Стоимость поездки на расстояние до 10,6 км составит 31,27 руб., от 56,4 до 58,4 км — 172,28 руб., от 168,4 по 176,4 км — 520,38 руб., свыше 232,4 и до 240 — 708 руб.

Отметим, что расстояние от Ижевска до Воткинска составляет 56,6 км, Сарапула — 67,3 км, до Глазова — 173,9 км.