В горах Сочи выпало два метра снега

В горах Сочи выпало 1,9 м снега. Об этом сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор».

За сутки на высоте Роза Пик (2,3 тыс. м) выпало 20 см осадков. На отметке Роза (1,6 тыс. м) прибавилось около 30 см снега за минувшие сутки.

По прогнозам синоптиков, 28 ноября в районе горных курортов Сочи установятся минусовые температуры. Продолжится снегопад. Местами возможно образование тумана. Видимость на вершине Роза Долина составит около 500 м.

Анастасия Донскова

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