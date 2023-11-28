Нововоронежская АЭС: нововоронежские школьники стали финалистами масштабного инженерного форума

Команда учащихся нововоронежского Дома детского творчества из шестиклассника Ивана Поварова и восьмиклассника Климентия Бузмакова вошла в семерку команд-участников финала инженерного форума проекта «Школа Росатома» «Энергобаланс» в направлении «Каракури».

Фото: предоставлено муниципальным координатором проекта "Школа Росатома" Галиной Пегусовой

Ребята вышли в финал, победив в муниципальном этапе. Для этого они прошли непростой отбор из 19 команд других атомных городов. Домашним заданием отборочного этапа было создание проекта сортировщика по весу предметов, которые участники могли выбрать сами.

Финальное задание было связано непосредственно с «живым» производством. Участникам нужно было создать сортировщик батареек, включаемый в технологическую цепочку завода по переработке и утилизации батареек. Ребята должны были не просто придумать и создать надежно работающий механизм, но и подготовить к нему техническую документацию, презентовать его, ответить на вопросы жюри и конкурентов.

«Каракури не только развивает инженерное мышление, но и на практике знакомит с законами физики, проблемами производственных процессов и методами повышения производительности труда, снижения энергозатрат на производстве. Это перспективное направление развития дополнительного образования», - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

У команды ушло семь часов на создание устройства. Она справилась с заданием, несмотря на самый младший возраст среди других участников. Однако соперники оказались опытнее и сильнее.

«То, что ребята в режиме жесточайшей конкуренции смогли пройти в финал — само по себе высокий результат. Не менее важно, что они достойно соревновались с гораздо более старшими и опытными противниками. Преодолевая не только сложности процесса проектирования и постройки, но и неудобство работы в средствах индивидуальной защиты, ребята справились с поставленной задачей. Устройство работало», - прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.