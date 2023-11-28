Театр «У Моста» начнет работу на новой сцене весной следующего года

Пермский театр «У Моста» откроет новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Об этом сообщает «Интересная Пермь» со ссылкой на художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). В январе этого года стало известно о планах мэрии арендовать для театра бывший клуб ВКИУ. Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно обращали внимание, что существующее помещение слишком маленькое для нужд театра.

Здание клуба с антресольным этажом и подвалом общей площадью 4,2 тыс. кв. м с момента расформирования ПВВКИУ в 2003 году не эксплуатировалось и перешло к частным структурам. На данный момент владельцами актива являются предприниматели Игорь Пестов и Татьяна Бердичевская.

Ранее Сергей Федотов выражал надежду, что новая сцена театра будет готова к 1 декабря.