Имущественный комплекс у аэропорта Краснодара продали на торгах за двойную цену

Имущественный комплекс в районе аэропорта в Краснодаре продали на торгах за цену, в 2,3 раза превышающую первоначальную стоимость. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Бывшее госимущество выставили на аукцион осенью текущего года. В лот входили земля и постройки на площади 5,6 га. Первоначальная стоимость лота составляла 177,5 млн руб. В торгах приняли участие семь претендентов. Новый собственник выиграл торги, предложив за лот 411,8 млн руб.

Ранее на месте комплекса располагался таможенный центр. В 150 м от объекта находится дорожная развязка улицы Уральской и обхода Краснодара, в 3 км — аэропорт краевого центра.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram