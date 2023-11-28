Компания, связанная с владельцами «Марии-Ра», может купить ТРЦ «Саларис» в Москве

Покупателем торгово-развлекательного центра «Саларис» в Москве может стать компания «Первый», связанная с владельцами алтайской торговой сети «Мария-Ра», сообщают «Ведомости». Продавец – Mall Management Group, управляющая торговыми активами акционера ГК ПИК. По данным издания, сделка пока не закрыта.

Площадь ТРЦ «Саларис» – 310 тыс. кв м, он был построен в 2019 году.

Ранее сообщалось, что компания «Первый» также претендовала на покупку здания Мещанинова подворья (около 10,7 тыс. кв. м) в Ветошном переулке в Москве. Актив принадлежал банку «Траст». Компания стала единственным участником торгов, с нею было решено заключить договор купли-продажи за 2,5 млрд руб. В 2018 году владельцы «Мария-Ра» приобрели здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд руб.

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Анна Егорова