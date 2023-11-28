Воронежские строители удостоены государственных наград за организацию шефской работы в новых регионах

Госнаграды и поощрения президента России вручили в Кремле представителям строительной компании «ВЫБОР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор СК «ВЫБОР» Александр Цыбань удостоен ордена Дружбы.

Фото: пресс-служба Генеральный директор СК «ВЫБОР» Александр Цыбань удостоен ордена Дружбы.

Фото: пресс-служба

Торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений президента Российской Федерации состоялась 23 ноября в Екатерининском зале Большого кремлевского дворца. Награждение по поручению главы государства провели первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Генеральный директор СК «ВЫБОР» Александр Цыбань удостоен ордена Дружбы за активное участие в организации шефской работы и вклад в реализацию программ социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник участка кровельных работ ГК «Выбор» Станислав Горбанев (справа) получил знак отличия прошло на мероприятии в правительстве Воронежской области с участием губернатора Александра Гусева

Фото: пресс-служба Начальник участка кровельных работ ГК «Выбор» Станислав Горбанев (справа) получил знак отличия прошло на мероприятии в правительстве Воронежской области с участием губернатора Александра Гусева

Фото: пресс-служба

Благодарностью президента РФ за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу отмечен сотрудник компании, бригадир каменщиков Геннадий Быков. Одноименную благодарность накануне, 9 ноября, получил также начальник участка кровельных работ Станислав Горбанев – вручение знака отличия прошло на мероприятии в правительстве Воронежской области с участием губернатора Александра Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодарностью президента РФ за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу отмечен сотрудник компании «Выбор», бригадир каменщиков Геннадий Быков.

Фото: пресс-служба Благодарностью президента РФ за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу отмечен сотрудник компании «Выбор», бригадир каменщиков Геннадий Быков.

Фото: пресс-служба

– Все награды воронежцев заслуженны! Хочу сказать, что сегодня, как и во все времена, трудовая, ратная и духовная сплоченность граждан является основой всех успехов и побед страны и регионов. Спасибо всем за участие в этом благородном процессе, – сказал глава региона.

В рамках шефской деятельности на территориях Донбасса специалисты СК «ВЫБОР» выполняют отделочные работы, ремонтируют кровли и окна в школах и больницах ЛНР, строят многоквартирные дома в населенных пунктах ДНР. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию три 9-этажных дома, возведенные по технологии обьемно-блочного домостроения. Сейчас ведется строительство еще трех таких же МКД.

Как подчеркивается в компании, жилье и социальные объекты строят и ремонтируют при координации Минстроя РФ с учетом потребностей и комфорта людей, с соблюдением высоких российских стандартов. Новые многоэтажные дома строятся под ключ. В них выполнена современная внутренняя отделка, квартиры оснащены всем необходимым: сантехникой, приборами учёта воды и электричества. Благоустраивается прилегающая территория.

– В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться, – отметил Марат Хуснуллин.