В Новороссийске арестовали подозреваемого в похищении людей

Октябрьский районный суд Новороссийска арестовал одного из подозреваемых в похищении людей. Он вместе с несколькими подельниками напал на владельца легкового автомобиля, заявили в объединенной пресс-службе Краснодарского края.

Нападение произошло 20 ноября этого года. Потерпевшего связали и засунули в багажник на территории ГСК. В течение нескольких часов похитители ехали на угнанной машине, а позже отпустили ее владельца в селе Мысхако, предварительно сняв с автомобиля видеорегистратор, сообщили в пресс-службе. Через несколько дней подозреваемые, как считает следствие, напали на владельца другого автомобиля, также связали его и засунули в багажник. На этой машине злоумышленники выследили жительницу Новороссийска и против воли увезли ее, хозяина позже также отпустили в селе Мысхако, заключили в ведомстве.

Суд счел невозможной избрание иной более мягкой меры пресечения в отношении фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

Вячеслав Рыжков

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