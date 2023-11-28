В Нижегородской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 1,4 раза

За неделю с 20 по 26 ноября в Нижегородской области выявлено 1813 новых случаев заражения COVID-19. Это в 1,4 раза больше по сравнению с неделей ранее, сообщает правительственный портал Объясняем.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За семь дней в регионе госпитализировано 158 нижегородцев, более 1,2 тыс. человек выздоровели. Один из заболевших скончался.

В целом по России за неделю от короновируса умерли 90 человек, более 8 тыс. госпитализированы. Всего в стране зарегистрировано более 77,1 тыс. новых случаев заболевания.

Андрей Репин