Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 1,4 раза

За неделю с 20 по 26 ноября в Нижегородской области выявлено 1813 новых случаев заражения COVID-19. Это в 1,4 раза больше по сравнению с неделей ранее, сообщает правительственный портал Объясняем.рф.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За семь дней в регионе госпитализировано 158 нижегородцев, более 1,2 тыс. человек выздоровели. Один из заболевших скончался.

В целом по России за неделю от короновируса умерли 90 человек, более 8 тыс. госпитализированы. Всего в стране зарегистрировано более 77,1 тыс. новых случаев заболевания.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...