В Томской области впервые выявлен случай гонконгского гриппа

В Томской области впервые выявили случай заболевания гонконгским гриппом (H3N2), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

При этом в области также отмечается рост эпидпорога острых респираторных заболеваний (ОРИ). За прошедшую неделю было зарегистрировано 11,2 тыс. случаев ОРИ, прирост относительно показателей предшествующей недели составил +21,6%.

«Уровень заболеваемости по Томской области выше уровня эпидемического порога ОРИ на 63,8%. Превышение фиксируется в 9 районах области: Александровском, Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Томском, Шегарскоми в Томске», - говорится в сообщении ведомства.

Большая часть заболевших – дети, на них приходится около 60% случаев. В Томске уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 40,8%. Кроме того, выросло и число заболевших COVID-19, за неделю +524 случая. На карантин закрыты два детских сада, частично закрыты: 59 класса в 18 школах, 12 групп в 10 детсадах.

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Александр Киселев