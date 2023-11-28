«Потребление электроэнергии населением растет опережающими темпами»

За последние 10 лет основной поставщик электроэнергии в регионе ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК), в условиях сокращения доли энергосбытового рынка, сумел значительно диверсифицировать свою деятельность. В проектном портфеле компании – энергосервисы, биллинг ЖКХ, теплоснабжение. Гендиректор ПЭСК Игорь Шершаков рассказал «Ъ-Прикамье» о текущей ситуации в энергоснабжении региона, дифференциации тарифа для населения, самых проблемных клиентах, и новых проектах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт» Фото: пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

— Игорь Валерьевич, как в этом году обстоят дела с потреблением электроэнергии по краю?

— По нашим оценкам, за девять месяцев динамика хорошая — примерно 1,9% к прошлому году. Крупные потребители выросли на 3,7%, тут большой вклад внесли предприятия Верхнекамья, нефтяники, химпром. Растет и «оборонка», но там не такой высокий уровень энергопотребления, чтобы влиять на общую картину. По «Пермэнергосбыту» цифры сравнительно с прошлогодними сократились примерно на 2,7% — часть крупных потребителей ушли на Оптовый рынок электроэнергии и мощности. Если энергопотребление — критерий состояния экономики, то в крае все хорошо.

— Уход потребителей на ОРЭМ был ожидаем?

— Это многолетний тренд. Где-то решение об уходе от энергосбыта принимает корпорация, руководствуясь своим видением развития бизнеса, где-то потребитель понимает, что так будет дешевле. Гарантирующий поставщик всегда стеснен законодательно, наш уровень сбытовой надбавки регулируется, «играть» с ценами в определенных узлах поставки не можем.

Но мы не ограничиваемся работой в энергосбытовой отрасли. «Пермэнергосбыт» уже давно стал многопрофильным холдингом. Развиваем комплекс направлений в сфере ЖКХ, IT, энергосервисные проекты. К тому же клиенты не только уходят к другим энергосбытам, но и возвращаются к нам. Например, в прошлом году вернулись ООО «Кама» и АО «Соликамскбумпром».

— Какую долю пермского энергосбытового рынка сегодня занимает ПЭСК?

— Вместе с дочерними предприятиями по итогам девяти месяцев года — около 54%. На сокращение доли по сравнению с прошлым годом больше влияет рост потребления компаний, работающих на ОРЭМ, чем снижение нашего полезного отпуска. Повторюсь, такое развитие ситуации было ожидаемым, учтено нашим планом на 2023 год и перспективными планами на 2024–2025 годы.

— Недавно правительство РФ озвучило инициативу о введении дифференцированного тарифа для населения — чем выше потребление, тем выше цена. Главная задача — сократить перекрестное субсидирование, в рамках которого бизнес платит за население. По вашей оценке, будет ли введен такой тариф в Пермском крае и как это скажется на потребителях?

Потребление населения в России растет опережающими темпами, на 5-6% ежегодно. Вместе с ним растет и «перекрестка»: с 200 до почти 300 млрд рублей за 10 лет. В Пермском крае «перекрестка» в этом году составляет более 6 млрд рублей. Бизнес платит за удержание низких тарифов населения, и, само собой, включает эти затраты в стоимость своей продукции.

«Перекрестка» — это мера поддержки населения. Но ситуация складывается с точностью до наоборот. Де-факто домохозяйство состоятельного человека с потреблением 1–1,5 тыс. кВт\ч получает от бизнеса субсидию больше, чем домохозяйство с потреблением в 100 кВт\ч. А ведь продукцию этого бизнеса все покупают по одной цене. Бедный платит за комфорт богатого. Такой вот парадокс.

«Перекрестка» давит на бизнес — и он уходит на свою генерацию или сети ФСК. Но общий-то объем субсидирования не снижается. Те, кто остался в единой энергосистеме, начинают платить еще больше. Получается замкнутый круг.

Главный вопрос — каким будет базовый уровень потребления, при котором сохранится «субсидируемый» тариф. Думаю, он будет довольно высоким и новация не затронет интересы подавляющего большинства граждан.

Для нас главной сложностью будет адаптация программ биллинга под новые тарифы. Но в целом мы готовы к такому развитию ситуации, если правительство Пермского края примет решение о переходе на дифференцированные тарифы для населения.

— Считается, что дифференциация тарифа направлена в первую очередь на борьбу с «серым майнингом». В Пермском крае есть такая проблема?

— Сложно сказать. О майнинговых фермах мы можем просто не знать. Установил майнер оборудование в своем доме, увеличил мощность до разрешенной техусловиями. Тратит по 10–12 тыс. кВт\ч, исправно их оплачивает. Какие к нему вопросы?

Думаю, в Пермском крае этот фактор не влияет на объем потребления населением. А вот в Иркутске, где тариф в районе рубля за 1 кВт-ч, деятельность майнеров стала главной проблемой энергосистемы. Сетевая инфраструктура не выдерживает нагрузки.

— Доля населения в структуре вашего полезного отпуска увеличивается?

— Да, с 19 до 26% за последние десять лет. Растет качество жизни, лучше ведется учет потребления, и потери на сетях закономерно перетекают в потребление населения. Да и бизнес куда охотнее граждан оптимизирует энергопотребление.

— Население можно назвать самым проблемным клиентом?

— Сложным — да, но не проблемным. Сбор по населению сегодня более 99%, это очень хороший показатель. Мы создали целый комплекс интернет-сервисов, взаимодействие с компанией максимально упростилось. Это позитивно сказывается на лояльности клиентов и, как следствие, на уровне сбора. Более того, снижается число обращений в контакт-центр: с 7% клиентов в 2019 году до 4,3% в 2023-м. Значит, клиенты находят ответы в открытых источниках или вовсе исчезает необходимость консультации.

Самой проблемной была и остается отрасль ЖКХ. Некоторые муниципальные коммунальные предприятия просто ни за что не платят — «денег нет», и все. Предлагаем перейти на наш биллинг: если вы не умеете работать с потребителем, этим займемся мы. Есть практика привлечения местных властей к субсидиарной ответственности — в Пермском районе, Губахе, Гремячинске.

— В марте прошлого года вы сообщали о частичном отказе от бумажных квитанций в связи с ростом стоимости бумаги и печати. Как это сказалось на сборе платежей? Были мнения, что без бумажных счетов будет сложно собрать оплату с населения.

— Мы ведь подошли к вопросу аккуратно. Те, кто не пользуется интернетом или подтверждает свое желание получать «бумагу», продолжают ее получать. И таких клиентов пока большинство. В то же время за полтора года число получателей электронных счетов выросло с 240 до 540 тыс. Сложностей со сбором платежей не возникло.

Думаю, что через пять-семь лет обязанность по доставке «бумаги» просто отменят на законодательном уровне. Ведь исключили же три года назад затраты на банковскую комиссию. Теперь она остается на усмотрение банков, а не оплачивается всеми жителями Пермского края через тариф независимо от того, платят они в банке или в наших сервисах.

— Вы планировали в этом году запустить завод по производству электросчетчиков совместно с ООО «Миртэк». Как развивается этот проект?

— Буквально месяц назад получили все документы и запустили производство, площадка расположена в промзоне на ул. Куйбышева в Перми. План по этому году — 4,5 тыс. приборов, на 2024 год — примерно 30 тыс. В первую очередь будем обеспечивать собственные потребности в приборах учета для исполнения федерального закона по установке «умных» счетчиков в многоквартирных домах. Есть планы по продажам другим покупателям — например, застройщикам. Они ведь по тому же закону обязаны устанавливать «умные» счетчики в новых домах.

Кроме того, «Миртэк» производит широкий спектр другого контрольно-измерительного оборудования. Наша «дочка», ООО «Умный учет», является дилером этой компании в Пермском крае. Так что будем продавать, хотя конкретных цифр и планов по этой части пока нет.

— Планируете реализацию других подобных проектов?

— Почти готов проект строительства газопоршневой установки для одного крупного пермского сельхозпредприятия. Надеюсь, в начале следующего года приступим к его реализации. В планах — поставить две ГПУ общей мощностью 400 кВт. Предприятие полностью обеспечит себя электроэнергией, а при необходимости — отоплением и горячим водоснабжением. Подробности пока раскрыть не могу. Скажу лишь, что для предприятий такого формата это будет первый проект в Пермском крае. Надеюсь, не последний.

— То есть вы своими руками помогаете потребителям уходить на собственную генерацию?

— Да, иначе спустя три-четыре года он реализует такой проект, но уже не с нами. Построит себе электростанцию, выйдет на оптовый рынок — почему нет? Когда-то у нас была 100%-ная доля на энергосбытовом рынке, но все меняется.

— Ваша тепловая «дочка», «Тимсервис», несколько лет работает в Очере и Кунгуре. В дальнейшем будете развивать это направление?

— Планов увеличивать территории присутствия пока нет. Проект экономически и организационно очень непростой. Повторю то, что говорил неоднократно: для бизнеса это очень тяжелая отрасль. Экономику не обманешь. Предельные тарифы не покрывают расходов даже на производство тепла. Поднять тариф до экономически обоснованного не получится. Потребитель просто не сможет платить.

Выход для систем ЖКХ малых городов только один — масштабное обновление при больших инвестициях государства.

— Многие предприятия сегодня столкнулись с дефицитом кадров. Для вас эта проблема актуальна?

— Это проблема №1 для всей энергосистемы. Специалистов рабочих профессий, линейный персонал по понятным причинам «выбирает» оборонная промышленность. Тем более в нашей работе мало быть, например, просто хорошим электромонтером — надо уметь общаться с клиентами. Будем конкурировать с другими компаниями, готовить свой персонал, развивать программы поддержки сотрудников.

Беседовал Дмитрий Астахов