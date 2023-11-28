В Сорочинске обновился температурный рекорд

В понедельник, 27 ноября, в Сорочинске Оренбургской области обновился температурный рекорд для этого дня, сообщается на сайте «Погода и климат». Воздух прогрелся до +5,1°С, что стало новым температурным максимумом.

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен 27 ноября 1972 года. Тогда столбик термометра поднялся до +4,6°С.

Температурные рекорды за последние несколько дней были зарегистрированы в ряде регионов России, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, Луганской народной республике, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.

Андрей Сазонов