Генплан и ПЗЗ в Краснодаре объединят в единый документ

В Краснодаре стартовала разработка единого документа территориального планирования. В нем будут объединены Генплан и другие градостроительные документы. Завершить разработку планируют до конца следующего года. После этого начнут вносить сведения в ЕГРН, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В мэрии объяснили, что объединенный документ будет содержать в себе зонирование с градостроительными регламентами и объектами местного значения. Это даст возможность устранить возможные противоречия между Генпланом и правилами землепользования и застройки.

За счет объединения документов сроки разработки материалов территориального планирования и градостроительного зонирования сокращаются в два раза. За счет этого будут сэкономлены бюджетные средства. Горожане же смогут найти в едином документе всю необходимую информацию. Обязательной частью нового документа станет соблюдение требований к архитектурно-градостроительному облику города.

Вячеслав Рыжков

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