СК проверит нарушение прав супругов-инвалидов из-за состояния дорог в Ижевске

В столице Удмуртии следственный комитет проводит проверку нарушения прав супругов-инвалидов из-за ненадлежащего состояния дороги. Ранее такая информация появилась в СМИ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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В частности, речь идет о паре, которая проживает по улице Июльская в Ленинском районе города. Из-за разрушения дорожного полотна и большого количества снега они не могут добраться до социальных объектов

После проверки действиям ответственных лиц будет дана оценка по ст. 293 УК РФ («Халатность»).