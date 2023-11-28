В Рыбинске 16 декабря состоится «Нашествие Дедов Морозов»

В Рыбинске 16 декабря состоится традиционное «НаШествие Дедов Морозов». Также в этот день город посетит Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал

Господин Рудаков рассказал, что шествие дедов морозов и других персонажей из сказок стартует в 16:00 от улицы Стоялой. Колонна пройдет по площади Дерунова. Также пройдет АвтоНашествие, в котором смогут участвовать украшенные по-новогоднему автомобили. У Дворца спорта «Полет» машины выстроятся в фигуру снеговика.

«В 17 часов состоится торжественное открытие катка и зажжение огней на городских новогодних елях Дедом Морозом из Великого Устюга. На празднике выступят рыбинские фигуристы. Будет красочное файер-шоу»,— рассказал Дмитрий Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошлом году вместо традиционного «НаШествия Дедов Морозов» прошли локальные праздники во дворах и домах культуры.

Алла Чижова