Больше 2,2 тысячи кубанских компаний работают в отрасли IT

Краснодарский край является лидером в ЮФО по количеству компаний, которые работают в отрасли информационных технологий. Их в регионе сейчас насчитывается больше 2,2 тыс., сообщает пресс-служба краевой администрации.

За год количество работающих в отрасли информационных технологий компаний в крае выросло на 500, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для работников сферы IT в крае действует целый ряд преференций. В частности, размер налогового вычета для таких граждан увеличен с 50 до 70%.

Также для компаний с упрощенной системой налогообложения снижены налоговые ставки — с 6 до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы предприятия, и с 15 до 5%, если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Для IT-компаний и предприятий телеком-отрасли доступно льготное кредитование — от 100 тыс. до 5 млн руб. по ставке 0,1% годовых на срок от трех месяцев до трех лет. Также для таких организаций предусмотрена отсрочка платежей до полугода.

Для поддержки IT-специалистов действует также программа льготной ипотеки. По количеству выданных кредитов Кубань находится в пятерке лидеров в стране. В регионе только за полтора года льготные кредиты на сумму 9,7 млрд руб. получили около 1,3 тыс. специалистов.

Сейчас на Кубани ведется строительство первого в крае IT-парка. Реализация проекта позволит создать тысячу новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков

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