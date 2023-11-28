Свердловские следователи разыскивают молодого человека, пропавшего еще ребенком

Режевской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области разыскивает 19-летнего молодого человека, пропавшего еще в августе 2007 года, на момент исчезновения ему было три года. 26 августа пропавшему Максиму Плотникову должно было исполниться 19 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, 20 августа 2007 года в селе Чермисское Режевского района Максим вместе с бабушкой легли спать. Вскоре после этого около 4-5 часов утра бабушку разбудил дедушка Максима, обнаруживший, что внук пропал. «До настоящего времени Плотников Максим обнаружен не был»,— говорится в сообщении пресс-службы.

У мальчика были светлые волосы, глаза голубые, в верхнем левом углу на груди имеется родимое пятно.

СКР просит обратиться в Режевской межрайонный следственный отдел всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Максима Плотникова.

Мария Шараева

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