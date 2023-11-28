Жильцы ЖК «Оранж» в Анапе пожаловались на трехлетний простой по благоустройству

Жильцы жилого комплекса «Оранж» в Анапе заявили, что застройщик «Анапа-Девелопмент» не исполняет обязательства по благоустройству территории на протяжении трех лет. Информация об этом появилась в VK «Всероссийское движение дольщиков. Вопросы ЖКХ».

В 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края обязал компанию провести благоустройство придомовой территории в соответствии с градостроительными нормами Краснодарского края. Сведения об этом опубликованы в картотеке дел инстанции.

К настоящему времени работы не были проведены, отмечают собственники жилья в ЖК.

«Жильцы 18-этажного дома вынуждены парковаться на газонах, во дворах соседних домов или на уличных парковках за сотни метров от дома, опасаясь за свои автомобили»,— говорится в сообщении.

Также собственники квартир обеспокоены близостью трансформаторной подстанции к детской площадке. Кроме того, жильцы считают, что в интересы застройщика входит не благоустройство территории комплекса, а строительство новой литеры, поскольку о намерениях компании стало известно из материалов судебного разбирательства с организацией «А-проект» в 2017 году.

В сентябре 2022 года застройщик «Анапа Девелопмент» был признан банкротом. Требования кредиторов достигали 1,8 млн руб. Жильцы комплекса полагают, что застройщик после завершения процедур, связанных с банкротством, может привлечь к строительству новую компанию, которая, не будучи связанной с обязательствами по благоустройству территории, будет добиваться разрешения на строительство нового дома в ЖК.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Анапа Девелопмент» было зарегистрировано в 2014 году в Анапе. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. Совладельцами организации являются Самвел Бичахчан и Иван Галциди. В 2018 году доходы компании достигали 70,9 млн руб. Из них на расходы пришлось 30,9 млн руб.

Жители ЖК «Оранж» намерены обратиться за помощью в разрешении ситуации в Следственный комитет РФ.

Анастасия Донскова

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