Поездки экс-губернатора по Саратовской области оценили в 700 тысяч рублей

Саратовская областная дума готова потратить 700 тыс. руб на поездки по региону сенатора Валерия Радаева. Соответствующий аукцион на аренду автомобиля с водителем объявлен на сайте «Госзакупки».

За указанную сумму бывшего губернатора будут возить в течение 2024 года. На данный момент принимаются заявки от потенциальных арендодателей. Победителя определят 6 декабря.

Водитель требуется со стажем не менее шести лет — он должен уметь действовать в критических ситуациях, ремонтировать автомобиль, оказывать экстренную помощь и не курить в салоне.

Автомобиль необходим с бензиновым двигателем, не ранее 2020 года выпуска. Мощность двигателя должна составлять на менее 150 лошадиных сил; на кузове недопустимы повреждения или надписи. Цвет и модель не уточняются.

Никита Маркелов

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