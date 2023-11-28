В Саратовской области закрылась навигация на маломерных судах

Начальник управления безопасности жизнедеятельности населения при правительстве Саратовской области Юрий Юрин рассказал в личном Telegram-канале об окончании в регионе сезона навигации маломерных суден.

Решение закреплено постановлением областного кабмина от 22 ноября. Господин Юрин объяснил, что закрытие маломерного судоходства при низких температурах продиктовано вероятностью обледенения суден, из-за чего существенно снижается их устойчивость. «Особенно опасно плавание на ПВХ — лодках — их корпус может быть поврежден уже образовавшимся и дрейфующим по поверхности воды льдом», — уточнил чиновник.

Юрий Юрин заметил, что при низких температурах падение за борт может оказаться смертельным, даже при наличии спасательного жилета. «От теплопотери гибель может наступить в течение нескольких минут», — предупредил начальник управления.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.