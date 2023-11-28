Банки повышают доходность по накопительному счету за трансакции по карте

Процентной ставкой по вкладу можно управлять самостоятельно

После повышения Центробанком ключевой ставки в 2023 году банки начали поднимать и ставки по вкладам. Как в июле писали «Известия», девять из топ-20 кредитных организаций повысили ставки вплоть до 11%. Однако у таких вкладов есть ограничение — пользоваться деньгами до окончания срока договора нельзя.

Между тем у потребителей растет популярность накопительных счетов. Они удобны тем, что деньгами можно пользоваться без ограничений, а процент начисляется на остаток средств. Банки решили усовершенствовать этот механизм и повысить доходность таких вкладов.

К примеру, ВТБ запустил новый накопительный счет в рублях. Кроме того, что ставку по нему повысили до 15% годовых в первые три месяца, его разработчики предусмотрели еще и дополнительные возможности повышения доходности. Например, ставка вырастет при оплате товаров и услуг картами банка (еще до 3%), при наличии зарплатной карты банка или при получении пенсии на счет в ВТБ (до 2%). Таким образом клиент сам может формировать процентную ставку и в итоге увеличить ее до пяти дополнительных пунктов.

Доходность по новому ВТБ-Счету формируется из базовой ставки, которая зависит от клиентского сегмента и дополнительных надбавок. Для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в ВТБ или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тыс. руб., на первые три календарных месяца будет установлена приветственная ставка — 15% годовых. Для розничных клиентов повышенная доходность начисляется на сумму до 1 млн руб., для клиентов ВТБ «Привилегия» — 10 млн руб., а Private Banking «Прайм» — 30 млн руб.

Для розничных клиентов (пакет услуг «Мультикарта») базовая ставка составит 7%, для клиентов ВТБ «Привилегия» — 8%, а Private Banking «Прайм» — 9% годовых, а максимальная доходность на ежедневный остаток — 12%, 13% и 14% годовых соответственно.

«До конца года активность вкладчиков усилится: по нашей оценке, приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Этот феноменальный результат обеспечат высокие ставки, сезонные выплаты премий, а также снижение кредитной активности. ВТБ как социально ориентированный банк стремится сформировать прозрачные и понятные для каждого россиянина условия продуктов, которые помогают преумножить средства»,— прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

На первом этапе открыть новый накопительный ВТБ-Счет можно будет в отделениях банка и в веб-версии ВТБ Онлайн. Оформить продукт в мобильном приложении для устройств на Android версии не ниже 18.4. появится с 1 декабря.

*Расчеты сделаны исходя из ставок, действующих на дату запуска накопительного ВТБ-Счета, и носят ознакомительный характер.

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